Saiba como a produção de queijos artesanais ajudou a aumentar renda familiar de casal no MT

Com a paixão pela produção rural herdada da família, Vivian Scarsato e o marido trabalham com o cultivo de hortaliças, verduras e legumes em Sinop, no Mato Grosso, e viram na fabricação artesanal de queijos uma oportunidade de aumentar a renda.



Hoje, toda a renda da família vem da produção do sítio, que também inclui embutidos, doce de leite e ambrosia. O carro-chefe, no entanto, é o queijo. Toda semana, o casal viaja até Santa Carmem, onde coleta mais de 600 litros de leite para fabricar centenas de unidades do laticínio, tanto fresco quanto curado.



Mesmo com a produção em larga escala, um dos grandes diferenciais do trabalho está no cuidado com cada peça. “Eu cozinho na mão um a um, porque, para chegar ao final, o sabor, a qualidade é totalmente diferente. Dá um trabalho danado do que você fazer ele mais industrializado, colocar ali num processo e depois só ir espremendo o queijo”, explica Vivian.



A produtora afirma que, apesar das dificuldades para manter a atividade na agricultura familiar — especialmente pela falta de apoio do poder público — não trocaria o que faz por nada. “Isso é paixão”.