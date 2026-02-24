Saiba quais produtos do agro podem ser impactados
Suprema Corte dos Estados Unidos decide suspender o tarifaço de Donald Trump
A suspensão do tarifaço de Donald Trump deve impactar itens como café solúvel, uva, mel e pescados no Brasil.
Últimas
Embarques de commodity para a União Europeia demonstra sinais de reação
Bloco é o principal destino da commodity; exportações gerais registraram queda de 4,6% na parcial da safra
Raça de cavalo originária de Minas Gerais ganha espaço no Piauí
Raça brasileira se destaca pela marcha macia e é usada na lida e também em passeios e competições
Começa a colheita do arroz no Rio Grande do Sul
Evento de abertura foca nos desafios e as conexões do campo com o mercado
Banco de germoplasma de tilápia vai ajudar em estudos
Resultados vão ser importantes para melhorar a qualidade do peixe criado em cativeiro
Cotação dos ovos reagem a alta e chegam a 40%
Apesar da recuperação, cotações ainda permanecem abaixo das registradas em 2025
Novo seguro rural deve demandar quatro vezes mais recursos
Produtor pode ter que contratar apólice para acessar crédito do Plano Safra
Produtor de São Paulo colhe fruta exótica de quase 2 quilos
Propriedade tem cerca de 1 alqueire e 7 mil pés de pitaia de várias espécies
Entenda a importância de Índia e Coreia do Sul para o agronegócio
Brasil busca novas parcerias internacionais focando na ampliação da exportação
Setor cafeeiro amplia ações para promoção do trabalho decente
Cadeia exportadora reforça compromisso com padrões globais socioambientais
Cães da raça border collie fazem a diferença no pastoreio
Com inteligência aguçada e precisão nos movimentos, animais garantem eficiência no trabalho
Rebanho bovino dos EUA cai ao menor nível em 75 anos
Brasil superou a produção de carne bovina americana no ano passado
Colheita de uva deve gerar 9.000 empregos em vinícolas
Com expansão da produção, muitos conquistam trabalhos permanentes
Exportação de frango, suínos e ovos bate recorde
Brasil segue forte em mercados estratégicos, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal
Brasil bate recordes de exportação de carne bovina
Abate cresceu mais de 13% no quarto trimestre de 2025, segundo dados do IBGE