Saiba quais produtos do agro podem ser impactados

Suprema Corte dos Estados Unidos decide suspender o tarifaço de Donald Trump

Record News Rural|Do R7

A suspensão do tarifaço de Donald Trump deve impactar itens como café solúvel, uva, mel e pescados no Brasil.

  • Café
  • Tarifas
  • tarifaco
  • estados-unidos

