Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Setor de café solúvel avalia com otimismo e cautela novas tarifas

Cobrança de 10% restaura parte da competitividade do produto nacional no mercado norte-americano

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Após decisão dos Estados Unidos de reduzir as tarifas de importação do café solúvel, a Abics (Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel) avalia as mudanças.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Café
  • exportacao
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.