Setor de pescados projeta retomada após alívio do tarifaço

A piscicultura brasileira foi um dos setores mais atingidos do nosso agronegócio pelo tarifaço de Donald Trump, porém, na semana passada, a Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu a cobrança que foi considerada irregular, o que deve beneficiar o setor.



