Setor de pescados projeta retomada após alívio do tarifaço

Capacidade produtiva e mais de 5.000 postos de trabalho devem ser recuperados em 2026

Record News Rural|Do R7

A piscicultura brasileira foi um dos setores mais atingidos do nosso agronegócio pelo tarifaço de Donald Trump, porém, na semana passada, a Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu a cobrança que foi considerada irregular, o que deve beneficiar o setor.

