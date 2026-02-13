Logo R7.com
Sistema concilia o cultivo de frutas com o meio ambiente

Preservação do solo é uma das vantagens da técnica; manejo sustentável mantém a biodiversidade

Record News Rural|Do R7

No Maranhão, um agricultor está transformando sua chácara em um exemplo de produção sustentável por meio da agrofloresta.

