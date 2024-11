Sorgo, soja e milho: produção de grãos no Brasil deve atingir 379 milhões de toneladas em dez anos

A produção de grãos no Brasil deve bater 379 milhões de toneladas nos próximos dez anos, um aumento de 27% em relação aos níveis atuais. O sorgo , a soja e o milho serão os principais responsáveis por esse crescimento, de acordo com o estudo Projeções do Agronegócio Brasil 2023/2024 - 2033/2024. A área plantada no país também deve crescer 15,5%, chegando a 92,2 milhões de hectares.