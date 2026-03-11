Logo R7.com
Tomate fica mais caro em algumas regiões produtoras do Brasil

Oferta reduzida e demanda aquecida fazem preço da caixa chegar a R$ 140,00

Record News Rural|Do R7

Na primeira semana de março, o preço do tomate registrou um aumento que chegou a 85% devido à oferta reduzida em áreas produtoras.

