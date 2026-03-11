Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Umidade elevada faz produtor de maracujá redobrar cuidados

Alta produtividade derruba o preço da fruta

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A alta produção de maracujá diminuiu o preço da fruta no Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • São Paulo (Estado)
  • agricultura
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.