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Tecnologia garante mais segurança no campo

Pesquisas mostram que drones são mais rápidos, versáteis e acessam áreas difíceis com facilidade

Record News Rural|Do R7

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No sul de Goiás, pesquisas mostram que drones geram maior segurança e são mais precisos na hora da pulverização.

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