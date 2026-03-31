Exportadores de frutas acompanham os efeitos da guerra
Frete sobe, mas os envios internacionais se concentram no segundo semestre
A guerra no Oriente Médio tem gerado preocupações para o setor frutícola brasileiro devido ao aumento dos custos logísticos e à insegurança em rotas comerciais importantes.
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