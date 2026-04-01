Produção de azeite deve chegar a 1 milhão de litros
Resultado representa recuperação do setor após duas safras impactadas pelo clima
A produção de azeite no Brasil deve se aproximar de 1 milhão de litros em 2026. O resultado representa a recuperação do setor após duas safras impactadas pelo clima.
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