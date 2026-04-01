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Produção de azeite deve chegar a 1 milhão de litros

Resultado representa recuperação do setor após duas safras impactadas pelo clima

Record News Rural|Do R7

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A produção de azeite no Brasil deve se aproximar de 1 milhão de litros em 2026. O resultado representa a recuperação do setor após duas safras impactadas pelo clima.

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