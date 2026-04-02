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Concessão de financiamento rural incorpora análise ambiental

Sistema usa dados de sensoriamento remoto para fazer o estudo da propriedade

Record News Rural|Do R7

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Já entrou em vigor as resoluções do Conselho Monetário Nacional que estabelecem a verificação das operações de crédito rural com base nos dados do programa de monitoramento do desmatamento por satélite.

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