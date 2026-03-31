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Óleo de soja segue valorizado no Brasil

Preço da tonelada atingiu quase R$ 7.000 na semana passada

Record News Rural|Do R7

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Os preços do óleo de soja registraram alta devido à incerteza do abastecimento de combustíveis.

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