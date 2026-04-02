Cotação do café volta a subir em março

O preço do café arábica voltou a subir no Brasil. A atual safra pode representar a primeira colheita recorde no país, após cinco temporadas em que a produção da variedade ficou abaixo do potencial produtivo.



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