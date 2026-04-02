Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Cotação do café volta a subir em março

Variedade robusta segue pressionada com maior disponibilidade no mercado

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O preço do café arábica voltou a subir no Brasil. A atual safra pode representar a primeira colheita recorde no país, após cinco temporadas em que a produção da variedade ficou abaixo do potencial produtivo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Café
  • exportacao
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.