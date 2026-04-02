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Saiba como a guerra no Oriente Médio afeta os preços de commodities agrícolas

Aumento das cotações do petróleo puxou a alta da soja, do açúcar e do algodão

Record News Rural|Do R7

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O conflito no Oriente Médio influenciou significativamente o mercado de commodities agrícolas em março. A alta do petróleo impulsionou o preço do óleo de soja na bolsa de Chicago em mais de 13%, afetando também as cotações do grão.

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