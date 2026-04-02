Saiba como a guerra no Oriente Médio afeta os preços de commodities agrícolas

O conflito no Oriente Médio influenciou significativamente o mercado de commodities agrícolas em março. A alta do petróleo impulsionou o preço do óleo de soja na bolsa de Chicago em mais de 13%, afetando também as cotações do grão.



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