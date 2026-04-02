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Especialista explica preço alto do chocolate

Produto vendido agora foi produzido com amêndoa comprada meses atrás

Record News Rural|Do R7

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Mesmo com a queda do preço do cacau nas bolsas internacionais, o custo do chocolate nos supermercados permanece elevado.

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