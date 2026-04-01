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Procura por pescado cresce nesta época do ano

Tilápia é um dos peixes mais cultivados no país; cooperativa espera aumento de 30% nas vendas

Record News Rural|Do R7

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A procura por tilápia está em alta, e uma cooperativa aumentou a produção para acompanhar a demanda.

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