Usinas priorizam produção de etanol no início da moagem

As usinas priorizaram a produção de etanol no começo da safra e as vendas na região Centro-Sul totalizaram 1,2 bilhão de litros. Na primeira quinzena de março, 18 usinas entraram em operação e processaram 1,31 milhão de toneladas de cana-de-açúcar.



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