Brasil fecha acordo com Turquia para rota alternativa

O Ministério da Agricultura anunciou um acordo que estabelece a Turquia como uma nova rota para as exportações brasileiras de produtos agrícolas. Essa medida surge em resposta ao fechamento do estreito de Ormuz devido aos conflitos no Oriente Médio.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!