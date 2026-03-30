Brasil fecha acordo com Turquia para rota alternativa
Trajeto será usado para exportações do agronegócio ao Oriente Médio e Ásia Central
O Ministério da Agricultura anunciou um acordo que estabelece a Turquia como uma nova rota para as exportações brasileiras de produtos agrícolas. Essa medida surge em resposta ao fechamento do estreito de Ormuz devido aos conflitos no Oriente Médio.
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