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Brasil fecha acordo com Turquia para rota alternativa

Trajeto será usado para exportações do agronegócio ao Oriente Médio e Ásia Central

Record News Rural|Do R7

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O Ministério da Agricultura anunciou um acordo que estabelece a Turquia como uma nova rota para as exportações brasileiras de produtos agrícolas. Essa medida surge em resposta ao fechamento do estreito de Ormuz devido aos conflitos no Oriente Médio.

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