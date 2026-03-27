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Conheça o perfil do trabalhador rural brasileiro

Pesquisa revela que 31% enfrentam barreiras para adotar novas técnicas de manejo

Record News Rural|Do R7

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Um levantamento nacional realizado pela ABMRA (Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro) revela o retrato atualizado do campo brasileiro. A pesquisa traça o perfil socioeconômico, as motivações e as percepções dos produtores diante dos desafios atuais.

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