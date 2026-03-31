Setor sucroalcooleiro nordestino enfrenta momento delicado

O setor sucroalcooleiro nordestino enfrenta um momento delicado. Em Timbaúba (PE), os produtores traçam estratégias para resistir à crise motivada pela queda no preço do açúcar no cenário internacional.



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