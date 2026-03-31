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Setor sucroalcooleiro nordestino enfrenta momento delicado

Usina na Zona da Mata registra queda de 40% no faturamento e tenta evitar demissões

Record News Rural|Do R7

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O setor sucroalcooleiro nordestino enfrenta um momento delicado. Em Timbaúba (PE), os produtores traçam estratégias para resistir à crise motivada pela queda no preço do açúcar no cenário internacional.

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