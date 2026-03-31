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Vale do Ribeira recebe reconhecimento e agrega valor ao pupunha

Selo garante maior valorização do palmito nos mercados interno e externo

Record News Rural|Do R7

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O palmito pupunha do Vale do Ribeira (SP) recebeu o selo de indicação geográfica. O título reconhece a qualidade e a importância do produto com base na região em que ele é cultivado.

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