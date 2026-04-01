Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Segunda safra do milho depende do ciclo de chuva para se desenvolver

Baixa umidade no solo pode afetar produtividade; Minas Gerais deve colher 5 milhões de toneladas

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A expectativa dos produtores rurais do Triângulo Mineiro é que a chuva continue neste início de outono por causa da lavoura de milho safrinha. A cultura é uma alternativa rentável após a colheita da soja, mas depende da boa umidade do solo para assegurar a produtividade.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agronegocio
  • record-news-rural
  • economia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.