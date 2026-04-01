Segunda safra do milho depende do ciclo de chuva para se desenvolver

A expectativa dos produtores rurais do Triângulo Mineiro é que a chuva continue neste início de outono por causa da lavoura de milho safrinha. A cultura é uma alternativa rentável após a colheita da soja, mas depende da boa umidade do solo para assegurar a produtividade.



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