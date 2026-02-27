Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Uso da tecnologia aumenta a produtividade do rebanho

Vacas monitoradas por colares inteligentes produzem leite de melhor qualidade

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Na fazenda em Bela Vista, Goiás, a tecnologia está transformando o manejo das vacas leiteiras.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Goiás
  • Tecnologia
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.