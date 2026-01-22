Volume do café exportado pelo Brasil recua em 2025
País embarcou 40 milhões de sacas, queda de 20,8% em relação a 2024
Apesar das exportações do café brasileiro registrarem queda em 2025, a receita das vendas foi recorde com a marca de US$ 15,58 bilhões (cerca de R$ 82,8 bilhões, em conversão direta) — crescimento de 24,1% ao período anterior.
