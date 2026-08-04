Turquia denuncia ataques de drones contra navios no Mar Negro
País expressou preocupação com escalada do conflito e pediu medidas preventivas
A Turquia denunciou que dois navios civis foram atingidos por drones no Mar Negro em meio à crescente tensão entre Rússia e Ucrânia.
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