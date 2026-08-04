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Japão: produção de armamentos pode impulsionar crescimento econômico

Avaliação anual de ameaças incentiva país a aproveitar tecnologia e componentes comerciais

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O governo japonês divulgou recentemente um relatório oficial que sugere que a produção de armamentos pode ser uma alavanca significativa para o crescimento econômico. O Livro Branco de Defesa avalia as ameaças representadas por países vizinhos e propõe maior uso da tecnologia e componentes comerciais na fabricação de armas.

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