Gabigol prestigia, pela primeira vez, jogo do time feminino do Cruzeiro e reforça apoio às jogadoras

Gabigol marcou presença pela primeira vez em um jogo do time feminino do Cruzeiro no último fim de semana. Conhecido pelo apoio público ao futebol praticado por mulheres, o atacante aproveitou o tempo livre na agenda para acompanhar a equipe de perto no estádio.



Embora já tivesse acompanhado alguns treinos ao longo do ano, esta foi a primeira vez que Gabigol esteve presente em uma partida oficial das Cabulosas . A presença do jogador reforça a aproximação com o futebol feminino — uma relação que ele já demonstrou querer fortalecer no futuro.



Durante transmissões anteriores, Gabigol havia declarado que fazia questão de assistir a um jogo do time feminino assim que sua agenda permitisse. Para a comentarista Naiara, a atitude do jogador é significativa: ele usa a influência e representatividade para valorizar e inspirar uma nova geração de torcedoras e atletas, afirma.