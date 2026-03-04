Logo R7.com
Homem começa viagem de carro até a Copa do Mundo

Torcedor gremista irá percorrer mais de 14 mil quilômetros e deve chegar a Miami em maio

Record News|Do R7

O torcedor gremista Guilherme Martin Nunes embarcou em uma jornada única: viajar de Porto Alegre aos Estados Unidos dirigindo seu fusca azul.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Copa do Mundo
  • Grêmio
  • selecao-brasileira
  • estados-unidos

