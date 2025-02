Os impostos ficarão mais caros com a reforma tributária? Entenda

Em entrevista ao Jornal da Record News , Emanuelle Lemos, advogada tributarista, afirmou que, com a reforma tributária prevista para 2026 , a nova alíquota padrão pode atingir 28%, colocando o Brasil entre os países com maior carga tributária sobre consumo. “A complexidade do sistema tributário nacional vem de um modelo iniciado em 1966, quando não havia operações como cursos ou transações online. Com o passar dos anos, foi necessário modernizar o sistema, mas, no final do dia, alguém tem que pagar essa conta”, afirmou.



A especialista completou que, enquanto itens da cesta básica, como arroz, feijão e carne, devem ser isentos de tributos, outros serviços, como os médicos e jurídicos, podem sofrer aumento na carga tributária. “É necessário ter cautela e fazer muito cálculo para entender os efeitos da reforma para o consumidor final”, declarou Emanuelle.