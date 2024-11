Sem saber que estava grávida, mulher dá à luz em banheiro de UPA em Mossoró (RN)

Uma mulher de 21 anos, sem saber que estava grávida , deu à luz no banheiro de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), em Mossoró, no Rio Grande do Norte , na noite de domingo (27). A paciente, que estava na 42ª semana de gestação, deu entrada na UPA por volta das 21h relatando dores lombares e suspeita de infecção urinária . De acordo com a equipe médica, a jovem não apresentava nenhum sinal de gestação.