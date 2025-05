Veja gols do jogo entre Palmeiras e Corinthians na final do Paulistão Feminino

O segundo jogo da final do Paulistão Feminino 2024 terminou com a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians na tarde desta quarta-feira (20). No tempo regular, as Palestrinas venceram por 2 a 1, levando a decisão para os pênaltis. A volante Ingryd brilhou ao marcar o terceiro pênalti, selando a vitória palmeirense. Com o resultado, o Palmeiras conquistou o título do campeonato, superando as Brabas do Timão, que haviam vencido o jogo de ida da final.