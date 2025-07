Brasil contrata dois navios para hospedagem na COP30 Valores das diárias das acomodações vão até US$ 600 Brasília|Da Agência Brasil 18/07/2025 - 17h26 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h26 ) twitter

Cruzeiros que serão usados como hospedagem durante evento climático foram contratados pelo governo nesta semana Augusto Miranda /Ag. Pará/Arquivo

Dois navios de cruzeiro serão usados como hotéis temporários para a 30ª Conferência do Clima da ONU. As duas embarcações têm aproximadamente 3.900 cabines, com capacidade de até 6 mil leitos disponíveis durante a conferência, o maior evento climático do planeta. A contratação dos navios foi formalizada nesta semana.

As acomodações serão disponibilizadas por etapas, em todas as modalidades como setor hoteleiro e aluguel por temporada, conforme acordo entre o Brasil e o Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Para os países participantes, a ONU está mediando a oferta.

Em uma primeira etapa, 98 países em desenvolvimento ou formados por ilhas terão prioridade. Para esse primeiro grupo, as diárias são de até US$ 220. Depois, outros países podem adquirir acomodações por até US$ 600.

‌



Segundo o secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia, os dois navios se somam aos esforços de receber mais de 40 mil pessoas, entre delegações das Nações Unidas, observadores, organizações sociais, pesquisadores e empresários.

A contratação dos navios foi feita por meio da Secretaria Extraordinária para a COP30 e a Embratur. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo selecionou, por meio de chamamento público, a operadora de viagens responsável por contratar os navios MSC Seaview e Costa Diadema, além de comercializar as cabines.

‌



As embarcações ficarão no Terminal Portuário de Outeiro, que está sendo ampliado para o evento. Uma ponte vai dar acesso - em cerca de 30 minutos – entre o terminal e os locais da conferência.

Para ampliar as vagas de hotelaria, outras alternativas adotadas são negociações com plataformas virtuais como Airbnb e Booking, para cadastrar imóveis e aumentar a oferta de quartos disponíveis. Dezessete escolas públicas serão transformadas pelo governo paraense em espécies de hostel temporário.

‌



A COP30 será realizada em Belém, no Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro.

