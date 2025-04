Brasília será sede dos Jogos da Juventude 2025 em setembro Competição acontece entre 10 e 25 de setembro; anúncio foi feito nesta terça pelo Comitê Olímpico do Brasil e o Governo do DF Brasília|Do R7 08/04/2025 - 18h30 (Atualizado em 08/04/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasília foi anunciada como sede dos jogos nesta terça Geovana Albuquerque/Agência Brasília - 8.4.2025

Brasília foi confirmada como sede dos Jogos da Juventude 2025 nesta terça-feira (8) em cerimônia no Palácio do Buriti, com a presença de autoridades e representantes do esporte nacional. O evento, promovido pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) em parceria com o Governo do Distrito Federal, deve reunir atletas de todas as regiões do Brasil para a disputa de 20 modalidades esportivas. A competição acontece entre 10 e 25 de setembro.

“Serão mais de 2 milhões de jovens, de todos os estados do país, envolvidos nas seletivas para tentarem estar na fase nacional, em Brasília. Teremos aqui, em setembro, muitos futuros campeões, sem dúvida, mas no processo formamos outros milhões, impactados pelos valores do esporte e que propagarão, de alguma forma, a prática esportiva ao longo de suas vidas”, destacou o presidente do COB, Marco La Porta.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, destacou a vocação de Brasília para sediar grandes eventos esportivos. “Tivemos vários eventos aqui, dois Jebs [Jogos Escolares Brasileiros, 2022 e 2023] e um Jubs [Jogos Universitários Brasileiros 2024]. Acredito que isso consagra o DF naquilo que ele é vocacionado para ser: a capital da República. Somos um pedacinho de cada um dos estados e precisamos realmente ser a casa de todos os brasileiros. É um orgulho muito grande estar recebendo novamente esse evento”, disse.

O Secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, reforçou o compromisso do governo local em oferecer infraestrutura e suporte de excelência. “Brasília será palco do maior evento do esporte escolar do país. Esse acordo reforça o nosso compromisso com o esporte como ferramenta de transformação social. Vamos oferecer toda a estrutura necessária para receber os jovens atletas com excelência e fazer dos Jogos da Juventude um marco para a nossa cidade.”

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A cerimônia contou ainda com a presença de nomes consagrados do esporte brasileiro, como Giullia Penalber, destaque do wrestling nacional, e Rosângela Santos, velocista medalhista olímpica em Pequim 2008. Para Rosângela, os Jogos da Juventude foram fundamentais na sua trajetória.

“Você tem que passar por etapas até você chegar, de fato, nos Jogos da Juventude e isso é fundamental no desenvolvimento. Foram meus primeiros passos como atleta. Considero a base para eu ter me tornado uma atleta olímpica, uma medalhista olímpica, e isso foi apenas um ano depois de participar dos Jogos da Juventude”, disse.

‌



“Eu precisei passar por esse nível de competição que, apesar de ser categoria de base, já é um nível muito forte. Espero que nos próximos anos a gente consiga implementar mais modalidades e desenvolver futuros ídolos no esporte”, concluiu.

Durante o evento, Marco La Porta revelou uma novidade para a edição deste ano: a inclusão do remo virtual como a 20ª modalidade dos Jogos, sinalizando uma conexão cada vez mais próxima com o universo dos esportes digitais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp