Com estimativa de movimentar R$ 320 mi, Carnaval de 2025 no DF deve ser o 2º maior da história Há 10 anos, 2015 foi o ano recorde, com R$ 322,6 milhões; previsão é que este ano cresça 1,5% comparado a 2024 Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 14/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DF tem 9ª maior movimentação financeira Toninho Tavares/Agência Brasilia - 14.02.2015

O Carnaval de 2025 no Distrito Federal pode movimentar mais de R$ 320 milhões em atividades relacionadas ao turismo . Esse valor deixaria este ano no 2º lugar no ranking histórico, atrás apenas de 2015, que chegou a R$ 322,6 milhões. Dados são de uma pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

A previsão para 2025 aponta um crescimento de 1,5% em relação a 2024, que gerou a movimentação de R$ 316,17 milhões. O ano que teve a menor movimentação foi 2021, com R$ 165,3 milhões, por causa da pandemia de Covid-19. No ano anterior, em 2020, as atividades de turismo acumularam R$ 309,5 milhões.

Essas atividades incluem alimentação fora de casa, transporte de passageiros e hospedagem, além de serviços ligados à produção de eventos culturais, como contratação de artistas, confecção de fantasias, aluguel de equipamentos, segurança privada e marketing, todas consideradas atividades do ramo da economia criativa.

A estimativa é que 850 vagas temporárias devem ser criadas no Distrito Federal durante o período do Carnaval este ano, 86 a mais que em 2024. Segundo a CNC, serão 32.600 vagas em todo o país.

‌



O presidente da Fecomércio, José Aparecido Freire, analisa que o crescimento da comemoração do Carnaval no Distrito Federal destaca o potencial da capital para o turismo. “Apesar de não sermos um tradicional destino para turistas no Carnaval, temos a capacidade de atrair e manter foliões na cidade, celebrando nossa cultura e movimentando nossa economia”, destaca.

Segundo dados da CNC, o Distrito Federal está entre as 10 cidades com maior movimentação financeira durante o período do Carnaval. No ranking nacional, o DF fica à frente de Goiás, Ceará e Espírito Santo. A Secec (Secretaria e Cultura e Economia Criativa) divulgou que 62 blocos foram selecionados para 2025.