Foragido da Papuda entra em confronto com a PMGO e é morto durante tentativa de fuga Homem fugiu no começo de janeiro do presídio e estava escondido em uma chácara em Águas Lindas de Goiás Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 09h22 (Atualizado em 04/02/2025 - 09h50 )

Foragido tentou fugir e trocou tiros com a PM PMGO/Divulgação - 03.02.2025

O ladrão de bancos Argemiro Antonio da Silva, foragido há um mês da Papuda, entrou em conflito com a Polícia Militar de Goiás, nesta segunda-feira (3), e acabou morto enquanto tentava escapar dos agentes. Segundo informações da PMGO, o homem — condenado a 125 anos de prisão e considerado um dos maiores ladrões de bancos do Distrito Federal — foi localizado em Águas Lindas de Goiás.

Argemiro estava escondido em uma chácara no município do Entorno do Distrito Federal, quando foi descoberto pela polícia, por volta das 15h desta segunda-feira (3). Ele tentou fugir pelos fundos da propriedade rural e atirou na direção dos militares com uma pistola 9mm. Na troca de tiros, o foragido foi atingido e chegou a ser socorrido com vida, mas, devido aos ferimentos, morreu ainda no local.

Para localizar o suspeito, a Polícia do DF e de Goiás trocavam informações sobre o possível paradeiro do ladrão de bancos. O homem tem uma extensa ficha criminal, como roubo ao BRB, em 1999; roubo ao Banco do Brasil, em Brazlândia, em 2000; além de explosão de caixas eletrônicos em 2014. No mesmo ano, ele também sequestrou funcionários do Banco Itaú para conseguir dinheiro das vítimas.

Ele foi preso em 2014 quando a quadrilha em que participava, liderada por um comparsa, foi morta durante a explosão de caixas eletrônicos do Banco do Brasil em Itapirapuã (GO) em um confronto armado. Na ocasião, cinco membros da quadrilha morreram na troca de tiros.

