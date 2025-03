Metrô opera em velocidade reduzida entre estações do DF por falha em sinalização Segundo nota da Companhia, a velocidade está reduzida entre as estações Ceilândia Norte e Terminal Ceilândia Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h47 ) twitter

Problema em sinalização causou redução da velocidade Paulo H Carvalho / Agência Brasília - 07.03.

O metrô do Distrito Federal opera em velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira (6) devido a uma falha de sinalização. A informação, confirmada pela assessoria da Companhia do Metropolitano de Brasília, informa que a redução de velocidade está ocorrendo entre as estações Ceilândia Norte e Terminal Ceilândia. A Companhia não informou ao R7 se há alguma previsão para correção dos problemas identificados.

Vale lembrar que neste Carnaval, com o programa Vai de Graça, os ônibus e o metrô do DF registraram mais de 2,5 milhões de acessos entre sábado (1º) e terça-feira (4), movimento 46,5% maior que o total da folia em 2024.

A frota de ônibus teve 2.252.038 embarques no período, enquanto o metrô recebeu 306.099 acessos. Tanto ônibus como metrô tiveram reforço no funcionamento.

No ano passado, por exemplo, o metrô funcionou com embarques até às 23h30, enquanto este ano recebeu os passageiros até 1h na Estação Central. O maior movimento nos trens foi registrado na segunda-feira (3), com mais de 88 mil acessos.