Mulher é atropelada por ônibus e morre na Rodoviária do Plano Piloto Vítima teria atravessado a pista enquanto veículo estacionava na baia Brasília|Do R7 06/06/2025 - 18h49 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h39 )

Uma mulher foi atropelada na tarde desta sexta-feira (6) por um ônibus na Rodoviária do Plano Piloto em Brasília e morreu. O acidente aconteceu por volta de 15h na plataforma C. O socorro foi acionado, mas a vítima faleceu no local.

O CBMDF (Corpo de Bombeiros do DF) afirma que ao chegar na rodoviária, encontraram a vítima sob um ônibus de cor cinza, que era conduzido por um homem de 37 anos. A mulher teve lesões extensas na cabeça, tórax e abdômen e não sobreviveu aos ferimentos.

Segundo a PMDF (Polícia Militar do DF), que ficou responsável pelo local, a vítima era uma pessoa em situação de rua. Ela teria atravessado a plataforma no momento em que o ônibus estava estacionando na baia e foi atingida. A polícia investiga a possibilidade de suicídio.

Nenhuma outra pessoa se machucou durante o acidente. O local ficou isolado enquanto as equipes de segurança analisavam a área.

Acidente

Em abril deste ano, uma mulher se feriu ao cair próximo à Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, enquanto atravessava a pista distraída com fones de ouvido. Testemunhas afirmaram que ela se assustou com a aproximação de um ônibus, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça no chão.

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente, prestou socorro e transportou a vítima para o Hospital de Base, onde foi confirmada que ela estava fora de perigo.

