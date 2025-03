Rússia é a maior ameaça à integridade da Europa no momento, diz professor

Em entrevista ao Conexão Record News , o mestre em direito internacional Manuel Furriela afirma que, atualmente, a Rússia é a maior ameaça à integridade dos países europeus . “Ela tende a buscar aumentar a sua influência em áreas que pertenciam ou eram influenciadas pela União Soviética. Então, o receio da Europa é que as pretensões expansionistas, de influência, não se restrinjam à Ucrânia”, diz.



Aliados da Ucrânia no continente europeu se reuniram nesta quinta-feira (27), em Paris, para discutir o reforço da defesa do país em um possível cessar-fogo na guerra contra a Rússia. A França prometeu 2 bilhões de euros em ajuda militar, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez apelo para que a Europa prove que pode se defender.