Acidente de ônibus no RS resulta em sete mortes

Sete pessoas morrem em acidente com ônibus que transportava estudantes e professores no RS

Um grave acidente ocorreu na rodovia estadual RSC-453, em Imigrante, Rio Grande do Sul, resultando na morte de sete pessoas. O ônibus transportava 35 estudantes e professores da Escola Politécnica da Universidade Federal de Santa Maria. Após sair da pista, o veículo capotou várias vezes em uma lavoura de milho.

Entre as vítimas fatais estão seis mulheres e um homem, cujas identidades ainda não foram divulgadas. Os sobreviventes foram encaminhados para hospitais próximos. Peritos estão investigando o local para determinar as causas do acidente.

Assista em vídeo - Sete pessoas morrem em acidente com ônibus que transportava estudantes e professores no RS

