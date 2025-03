Agente da CET é morto por motociclista na zona oeste de São Paulo Câmera registrou o momento do crime; polícia busca suspeito Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 17h48 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h48 ) twitter

Agente da CET é morto a tiros por motociclista na zona oeste de SP

Um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego foi morto a tiros por um motociclista na zona oeste de São Paulo. A câmera corporal do agente capturou o momento em que o motociclista se aproximou armado e iniciou uma discussão com a vítima antes de atirar. José Domingos da Silva, de 48 anos, foi atingido no peito e não sobreviveu aos ferimentos.

Após o crime, o atirador fugiu do local, e a polícia está em busca de informações para identificar e prender o responsável. As razões que levaram ao ataque ainda não foram esclarecidas.

Assista em vídeo - Agente da CET é morto a tiros por motociclista na zona oeste de SP

