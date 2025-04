BNDES amplia parceria com cooperativas por mais cinco anos Acordo visa aumentar o acesso dessas entidades a financiamentos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 12h40 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BNDES renova por cinco anos parceria para concessão de crédito a cooperativas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) renovou por cinco anos seu acordo de cooperação técnica com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

O objetivo principal dessa extensão é facilitar o acesso das cooperativas às linhas de financiamento oferecidas pelo banco.

No ano passado, as cooperativas receberam mais de R$ 37 bilhões em empréstimos, representando 34% do total de créditos disponibilizados pela instituição.

Atualmente, o Brasil conta com mais de 4.500 cooperativas em operação que se beneficiam dessa parceria para impulsionar seu crescimento e desenvolvimento econômico.

‌



Assista em vídeo - BNDES renova por cinco anos parceria para concessão de crédito a cooperativas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!