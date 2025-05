Caixa Econômica Federal prorroga prazo para alterações no FIES Estudantes têm até 30 de junho para regularizar contratos do FIES Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 10h39 (Atualizado em 13/05/2025 - 10h39 ) twitter

Fies prorroga prazo para regularização de contratos até 30 de junho

A Caixa Econômica Federal ampliou o prazo até 30 de junho para que estudantes façam alterações em contratos do novo FIES.

As mudanças permitidas incluem renovação semestral, transferência de curso ou instituição, suspensão temporária do contrato e encerramento antecipado. As alterações podem ser realizadas através do portal sisfies.mec.gov.br ou pelo aplicativo Fies Caixa.

