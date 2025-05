Cão de serviço embarca para Portugal após impedimentos Animal que apoia criança autista partiu do Rio de Janeiro para Lisboa Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 18h22 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h22 ) twitter

Depois de dois impedimentos para embarcar, um labrador de 3 anos, utilizado como cão de serviço, conseguiu finalmente viajar para Portugal. O cão é fundamental para Alice, uma menina de 12 anos com transtorno do espectro autista, que já se mudou para Lisboa com sua família.

O embarque aconteceu à tarde no Aeroporto Internacional do Rio. A viagem foi possível após um treinador vir do interior paulista para acompanhar o labrador na viagem. Apesar de uma decisão judicial prévia favorável à família, a permissão para o embarque do cachorro foi concedida apenas agora. O IBGE estima que cerca de dois milhões e meio de brasileiros tenham o diagnóstico de transtorno do espectro autista.

