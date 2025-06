Chanceler iraniano busca apoio russo em meio a conflito com Israel Encontro em Moscou ocorre após ataques dos EUA a instalações nucleares iranianas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h28 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h28 ) twitter

Chanceler iraniano se reúne com Putin para pedir apoio em conflito com Israel

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu o ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em Moscou. Representando o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, Araghchi busca reforçar a cooperação russa no conflito com Israel, intensificado após ataques americanos a instalações nucleares iranianas.

Embora o Irã ainda não tenha retaliado diretamente os Estados Unidos, continua a lançar mísseis contra Israel. Este encontro ocorre no décimo primeiro dia de hostilidades entre os países.

