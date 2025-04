Chuva forte coloca São Paulo e litoral em estado de alerta Previsão indica até 250 milímetros de chuva no fim de semana Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 10h57 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h57 ) twitter

Grande São Paulo e litoral entram em estado de atenção para chuva intensa

A sexta-feira começou com fortes chuvas em São Paulo, afetando principalmente as zonas sul, leste e oeste da capital. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas emitiu um alerta para possíveis alagamentos nessas áreas.

No ABC paulista, cidades como Santo André e São Bernardo do Campo podem registrar até 27 milímetros de chuva. O litoral paulista está em alerta extremo, com previsão de até 250 milímetros de chuva ao longo do final de semana. A região serrana do Rio de Janeiro também deve ficar atenta às condições climáticas adversas.

