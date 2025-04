Consulta do adiantamento do 13º salário do INSS já disponível Pagamentos serão realizados em duas parcelas entre abril e junho Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 12h44 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h44 ) twitter

Beneficiários do INSS já podem consultar valor de antecipação do 13º salário

Aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS já podem consultar o valor referente à antecipação do 13º salário. Os pagamentos ocorrerão em duas fases: a primeira de 24 de abril a 8 de maio, e a segunda de 26 de maio a 6 de junho. A ordem dos depósitos seguirá o número do NIS e a renda de cada beneficiário. As consultas podem ser feitas pelo aplicativo ou site Meu INSS.

