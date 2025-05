Copom inicia reunião para decidir sobre aumento da Selic Mercado prevê elevação da taxa para 14,75%, a maior desde 2006 Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 12h10 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h10 ) twitter

Com expectativa de alta, Copom começa nesta terça (6) reunião para definir nova taxa básica de juros

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central começa nesta terça-feira uma reunião de dois dias para definir a nova taxa básica de juros.

A expectativa do mercado financeiro é que a Selic seja elevada em meio ponto percentual, atingindo assim 14,75% ao ano. Se confirmada, essa será a maior taxa desde agosto de 2006.

A decisão final sobre a taxa de juros será divulgada na quarta-feira após o término das discussões do Copom. O aumento previsto reflete as expectativas do mercado financeiro diante do cenário econômico atual.

