Corpo é encontrado após naufrágio na Baía de Sepetiba Bombeiros continuam buscas por desaparecidos no Rio de Janeiro Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 17h43 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h43 )

Corpo de desaparecido em naufrágio na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, é encontrado

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de uma das quatro pessoas desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, ocorrido na noite da última segunda-feira (14). A identidade da vítima ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A embarcação transportava seis pessoas no momento do acidente. Duas delas conseguiram se salvar nadando até um porto próximo. As operações de busca prosseguem para localizar os três desaparecidos restantes, com cerca de 20 bombeiros se revezando na missão de resgate.

