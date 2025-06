Desemprego no Brasil cai para 6,2%, e número de trabalhadores formais bate recorde IBGE destacou melhora no mercado de trabalho com aumento de empregos formais

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share